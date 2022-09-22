Срочно ищу профессиональных ПМов, т.к. сами уже замучался налаживать взаимодействие между программистами и клиентом.

Программисты хотят программировать, а клиент хочет общения. Нужны ПМы (знакомые с программированием - обязательно укажите какой у вас опыт в программировании), которые поймут и клиента и программистов. Пишем мы софт под мобильные и веб-проекты для клиентов из ЕС и СНГ, США.

Ваши задачи:

- пинать пинать и еще раз пинать.

- обеспечивать клиенту бесперебойную поставку человеко-часов программистов (то есть когда кто-то заболел\ не вышел на работу \ собака съела компьютер, вы оперативно подбираете из нашего пула замену и ставите на проект).

- следить, чтобы дело не доходило до батхерта клиента.

- сглаживать батхерт клиента.

- вести еженедельную отчетность.

- уметь оперативно делать предварительные (простые) технические задания. То есть переводить с языка клиента на язык программистов.

- быть на связи “всегда”.

Предполагается плодотворная работа на долгий срок, 5+ лет. С постоянной загрузкой минимум на 30 часов в неделю для вас.

В заявке укажите какие часовые ставки, сколько часов можете нам продать в ближайшую неделю. В качестве испытания даем тестовые задания по переводу с “клиентского” языка на “технарский”. Выполнение тестов оплачиваем. Всего тестовых заданий мы готовы дать на 80-100 часов в первый месяц.

Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Трекер делает скриншоты каждые несколько минут, отправляет их к нам на сервер. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.