Необходимо провести анализ онлайн-рынка аренды недвижимости в Запорожье и найти все позиции подходящие под обустройство спортзала. В результате мне нужен файл, с позициями в формате: адрес страницы(если есть)-адрес-телефон-цена. Укажите точную стоимость за работу.
Промоутер на рекламный проект
Промоутер на рекламный проект финансовой компании.
Оплата 1000 руб/час, выдается в этот же день.
Старт проекта 13.11.2017
Заявки фрилансеров
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