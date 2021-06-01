Проверить работу отдела продаж

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Закрыт9 заявок640 просмотров

Смысл в чем

По аналитике явно видно что к клиенту есть обращения

но клиент утверждает что обращений нет совсем 

Обращения происходят в основном через мессенджер, Вайбер, телеграм 

Просьба зайти на сайт клиента (не через рекламу, что бы это не был фрод) проявить интерес к услуге клиента, скинуть скрины диалога

Спасибо

4 года назад
ElfWarrior
Виталий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Антонина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вулфсон
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Настя
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Кристина
 
30 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Дарья
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
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4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
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4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад

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