Проверить работу отдела продаж

Смысл в чем

По аналитике явно видно что к клиенту есть обращения

но клиент утверждает что обращений нет совсем

Обращения происходят в основном через мессенджер, Вайбер, телеграм

Просьба зайти на сайт клиента (не через рекламу, что бы это не был фрод) проявить интерес к услуге клиента, скинуть скрины диалога

Спасибо