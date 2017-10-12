Прозвон и анкетирование в роли контроля качества

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт14 заявок232 просмотра

Нужен оператор, с опытом работы в холодную (тот кто не боится возражений). Задача, прозвонить клиентов компании и провести анкетирование (собрать обратную связь за удовлетворенность клиента). Список вопросов, которые нужно задать, я предоставляю. Список телефонов тоже, телефонию тоже предоставляю. Нужен спец. Объём 40-60 контактов. 

8 лет назад
Okk24
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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