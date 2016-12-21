Прозвон компаний в Питере, назначение встреч с руководителем

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Закрыт2 заявки194 просмотра

ВНИМАНИЕ!!! УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ! БЕЗДУМНЫЕ ОТВЕТЫ КОПИПАСТОМ БУДУ ТАКЖЕ БЕЗДУМНО УДАЛЯТЬ! 

Теперь по делу.  Есть у меня продукт для повышения мотивации менеджеров в отделах продаж. Это мое ноу-хау. Не скажу, что бомба, но вещь стоящая. Судите сами: 

1 – Разовый консалтинг отделов продаж не работает, поэтому мой продукт внедряется и работает из месяца в месяц.  И так же регулярно клиенты за него платят.  

2 – Стоимость для компании – всего от 9 т.р. в месяц. Это копеки по сравнению с традиционным консалтингом и клиентов легко убедить купить.  

3 – Я сам работал и продавцом и руководил отделом продаж, и тренером по продажм, то есть разбираюсь в этом деле.  

4 – Простота и скорость внедрения. Буквально на следующий день до 80% менеджеров начинают работать интенсивнее.  

Более подробно про саму систему  расскажу тому, кого выберу.  

Для кого этот продукт – любая компания с отделом продаж от 5 человек. Продажи как активные, так и по входящим. НО!  Пока только в Питере, так как нужно мое физическое присутствие.   

ЦА – собственники, директора, руководители отделов продаж.  

Ни сайта, ни чего друго сейчас нету. Готово только коммерческое предложение на одной странице. Делал дизайнер, довольно симпатично. 

Кого я ищу: человека, который  УМЕЕТ ОБХОДИТЬ СЕКРЕТАРЕЙ И ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДО НУЖНОГО СПЕЦИАЛИСТА. Того, кто обеспечит поток  лидов c помощью звонков и рассылки КП. Лид в моем понимании – это  контакт ЛПРа, который заинтересован, чтобы его менеджеры продавали больше. ЛПР подходит по критериям и готов ко встрече. За это я готов платить и регулярно.    Один день звонил сам, специфику понимаю.  

Продажу на встрече и внедрение системы я беру на себя.  

НАПИШИТЕ СВОИ УСЛОВИЯ ПО ОПЛАТЕ И ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ. 

Если у Вас появились вопросы – смело пишите, расскажу подробнее.  

Если мне интересно Ваше предложение – готов обсуждать дальше по скайпу или встречаться лично, если Вы из Питера.

8 лет назад
OGafarov
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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