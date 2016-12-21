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Прозвон компаний в Питере, назначение встреч с руководителем
ВНИМАНИЕ!!! УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ! БЕЗДУМНЫЕ ОТВЕТЫ КОПИПАСТОМ БУДУ ТАКЖЕ БЕЗДУМНО УДАЛЯТЬ!
Теперь по делу. Есть у меня продукт для повышения мотивации менеджеров в отделах продаж. Это мое ноу-хау. Не скажу, что бомба, но вещь стоящая. Судите сами:
1 – Разовый консалтинг отделов продаж не работает, поэтому мой продукт внедряется и работает из месяца в месяц. И так же регулярно клиенты за него платят.
2 – Стоимость для компании – всего от 9 т.р. в месяц. Это копеки по сравнению с традиционным консалтингом и клиентов легко убедить купить.
3 – Я сам работал и продавцом и руководил отделом продаж, и тренером по продажм, то есть разбираюсь в этом деле.
4 – Простота и скорость внедрения. Буквально на следующий день до 80% менеджеров начинают работать интенсивнее.
Более подробно про саму систему расскажу тому, кого выберу.
Для кого этот продукт – любая компания с отделом продаж от 5 человек. Продажи как активные, так и по входящим. НО! Пока только в Питере, так как нужно мое физическое присутствие.
ЦА – собственники, директора, руководители отделов продаж.
Ни сайта, ни чего друго сейчас нету. Готово только коммерческое предложение на одной странице. Делал дизайнер, довольно симпатично.
Кого я ищу: человека, который УМЕЕТ ОБХОДИТЬ СЕКРЕТАРЕЙ И ДОНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДО НУЖНОГО СПЕЦИАЛИСТА. Того, кто обеспечит поток лидов c помощью звонков и рассылки КП. Лид в моем понимании – это контакт ЛПРа, который заинтересован, чтобы его менеджеры продавали больше. ЛПР подходит по критериям и готов ко встрече. За это я готов платить и регулярно. Один день звонил сам, специфику понимаю.
Продажу на встрече и внедрение системы я беру на себя.
НАПИШИТЕ СВОИ УСЛОВИЯ ПО ОПЛАТЕ И ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ.
Если у Вас появились вопросы – смело пишите, расскажу подробнее.
Если мне интересно Ваше предложение – готов обсуждать дальше по скайпу или встречаться лично, если Вы из Питера.
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