Прозвон нашей базы

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт4 заявки200 просмотров

Нужен человек на прозвон базы удалённо. есть СРМ система где веду клиентов их нужно прозвонить и актуализировать. Нужен человек не просто позвонить а именно ПРОДАТЬ нас строительную компанию и договориться о встрече, а на встрече уже будем продавать продукт мы. Задавай вопросы

6 лет назад
Aniuta83
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров