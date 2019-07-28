Прозвон нашей базы

Нужен человек на прозвон базы удалённо. есть СРМ система где веду клиентов их нужно прозвонить и актуализировать. Нужен человек не просто позвонить а именно ПРОДАТЬ нас строительную компанию и договориться о встрече, а на встрече уже будем продавать продукт мы. Задавай вопросы