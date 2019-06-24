Прозвон теплой базы с целью напомнить о событии, на которое человек за

Нужен человек с приятным голосом, чтобы прозвонить базу клиентов и напомнить о событии. Не продажа.

Прозвон теплой базы с целью напомнить о событии, на которое человек зарегистрировался.

Подходит для студентов, без опыта.

Работа по короткому скрипту.

Максимум 60 человек в день.

Пишите св ответном сообщении стоимость работы и время, которое вы затрачиваете не прозвон 60 людей с целью короткого напоминания-информирования.