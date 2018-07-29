Прозвонить 50 человек

Телефония Zadarma, скрипт даем.Звоним по нашей базе людям и общаемся с ними.Оплата за разговор.Обзвонить:100 клиентов Количество контактов:база большая.Регион:ЛюбойЗвонить сейчасЗадача обзвона:закрыть на встречу Результат предоставить в виде: гугл таблицыРазговоры будут слушаться и коректироваться по ходу дела.Нужен человек с опытом(обязательно)желательно девушка.В отклик сразу присылайте :Я работала там, там звонила туда, туда.Другое расматриваться не будет.