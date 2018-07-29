Прозвонить базу контактов

Необходимо обзвонить потенциальных клиентов по базе данных (около 600 контактов) Английский язык.

Цель - донести информацию о предлагаемом продукте, выход на ЛПР (контакты ЛПР, разговор с ЛПР).

Всем контактам уже отправлялись информационные письма - поэтому многие будут уже частично информированы (необходима обратная связь в заинтересованности/не заинтересованности продуктом).

Скрипт предоставляется, телефония ip.

Продукт - портал для размещения вакансий и найма в Сфере Adult Industry (18+) - Стрип клубы, Массаж, Модельные агентства.

Предоставляется база контактов. ip телефония. Все звонки могут быть прослушаны. Оплата почасовая - 500 руб час. За выход на ЛПР или его контакт (email/tel) - бонус.