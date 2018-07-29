Прозвонить базу контактов

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо обзвонить потенциальных клиентов по базе данных (около 600 контактов) Английский язык. 

Цель - донести информацию о предлагаемом продукте, выход на ЛПР (контакты ЛПР, разговор с ЛПР). 

Всем контактам уже отправлялись информационные письма - поэтому многие будут уже частично информированы (необходима обратная связь в заинтересованности/не заинтересованности продуктом). 

Скрипт предоставляется, телефония ip. 

Продукт - портал для размещения вакансий и найма в Сфере Adult Industry (18+) - Стрип клубы, Массаж, Модельные агентства.

Предоставляется база контактов. ip телефония. Все звонки могут быть прослушаны. Оплата почасовая - 500 руб час. За выход на ЛПР или его контакт (email/tel) - бонус.

7 лет назад
MaryDoll
Мария 
33 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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