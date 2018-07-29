Прозвонить базу, привлечь клиентов по доставке

ЦА: интернет-магазины, юр. лица и физ. лица

Есть база в 200 номеров, эту базу можно дополнить. Есть телефония.

Задача: составить скрипт по нашим офферам, прозвонить базу, привлечь клиентов на оказание наших услуг доставки.

О нас: наша компания имеет 2 филиала в г. Новосибирск, в г. Новокузнецк и в г. Барнаул. Мы оказываем услуги доставки по городу и всей России. Наше преимущества в низкой стоимости услуг, в креативом подходе и в высокой скорости доставки.

Оплата:

1 месяц после оказания первой услуги – 100 рублей за каждую международную доставку, 50 рублей за каждую междугороднюю доставку, 15 рублей за каждую доставку по городу.

2 месяц после оказания первой услуги – 50 рублей за каждую международную доставку, 25 рублей за каждую междугороднюю доставку, 10 рублей за каждую доставку по городу.

3 месяц после оказания первой услуги – 25 рублей за каждую международную доставку, 15 рублей за каждую междугороднюю доставку, 5 рублей за каждую доставку по городу.

Возможна ежедневная оплата, возможно заключения договора.