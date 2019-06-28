Работа тайным покупателем в Москве

Получи деньги на карту за звонок.

Мы - маркетинговое агентство.

Наша цель - проверка жк на компетентность оказываемых услуг сотрудниками. ЧТо нужно?

-позвонить в жк и оценить качество оказанной консультации, конечно же вам нужно быть заинтересованным в покупке квартиры.

-также прийти на визит в офис продаж и посмотреть, какие буклеты вам дадут, как проинформируют.

В качестве отчета будет достаточно предоставить фото буклетов из офиса.

Стоимость за звонок и визит 300 р., если вы можете просто совершить звонок - 200р.

Звонок обязателен только с московского номера (важно, чтобы раньше вы не звонили по аналогичной подработке - все номера фиксируются).

Пишите, далее перенаправим небольшую анкету онлайн, (данные конфиденциальны до момента сотрудничества) в которой содержится 3 вопроса с оценкой.