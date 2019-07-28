Распродать остатки автохимии известного бренда по цене ниже рынка

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт7 заявок156 просмотров

Распродать остатки автохимии и автокосметики известного бренда по цене ниже рынка на 30-35% . Продукции на 1 200 000 – 1 300 000 рублей. Опыт в удалённых продажах желателен.

6 лет назад
agoosev
Артём 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров