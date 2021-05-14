Рассылка с целью привлечения пользователей сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт4 заявки394 просмотра

Задача

Мы в поисках менеджера по привлечению партнеров и пользователей сайта.

Чем предстоит заняться:

Рассылка с целью привлечения партнеров и пользователей сайта.

Адресатами будут являться гиды, экскурсоводы, туристические агенства.

Еженедельно будет предоставляться база для рассылки (контакты для рассылки взяты из социальных сетей, сайтов туристических агентств и контакты частных гидов, размещенных в общем доступе).

Также, еженедельно по базе рассылки соискатель должен будет отчитаться. (Например: контакт обработан/размещена публикация на сайте и пр.)

За 1 приведенного гида, который разместил на сайте минимум 3 экскурсии - 500 руб, более 3-х экскурсий - 700 руб.

Базовые скрипты предоставим.

4 года назад
guest_16209901165371
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Заявки фрилансеров

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