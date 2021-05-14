Нужно анализировать поток экономических новостей на русском языке, отбирать те из них, где растущие компании собираются реализовать те или иные инвестиционные проекты, находить в Интернете email компаний и составлять им письмо по простому шаблону (название ...
Рассылка с целью привлечения пользователей сайта
Задача
Мы в поисках менеджера по привлечению партнеров и пользователей сайта.
Чем предстоит заняться:
Рассылка с целью привлечения партнеров и пользователей сайта.
Адресатами будут являться гиды, экскурсоводы, туристические агенства.
Еженедельно будет предоставляться база для рассылки (контакты для рассылки взяты из социальных сетей, сайтов туристических агентств и контакты частных гидов, размещенных в общем доступе).
Также, еженедельно по базе рассылки соискатель должен будет отчитаться. (Например: контакт обработан/размещена публикация на сайте и пр.)
За 1 приведенного гида, который разместил на сайте минимум 3 экскурсии - 500 руб, более 3-х экскурсий - 700 руб.
Базовые скрипты предоставим.
Заявки фрилансеров
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