Рассылка сообщений в мессенджерах

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Закрыт7 заявок641 просмотр

Необходимо сделать рассылку коммерческого предложение (текст, фото) по мессенджерам (watsaap, viber, telegram) 5000 контактов – требуется специалист с опытом (без блокировок и 100% доставляемость сообщений)  - оплата через безопасную сделку.  

5 лет назад
efobos
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
27 лет
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4 года назад
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26 лет
5 лет в сервисе
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Карина
 
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5 лет назад
Елена
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Анна
 
29 лет
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5 лет назад
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24 года
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Кирилл
 
28 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад

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