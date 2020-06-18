Разработать блок-схему бизнес-процесса

Есть небольшой бизнес процесс по сдаче инвентаря в прокат, нужно разработать блок-схему алгоритм по которой будет вести заказ клиента наш менеджер, в определённых точках этого процесса будет происходить коммуникация с клиентом с заранее подготовленными вопросами и текстами, что-то типа такого: "Добрый день, я Ольга, менеджер компании Рога и Копыта", "Добрый день, сегодня у вас истекает прокат велосипеда, желаете продлить?" в зависимости от ответа клиента блок-схема будет ветвиться и вести процесс по нужному маршруту. Остальные подробности при разговоре оплату обсудим.