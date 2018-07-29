Обязанности: работа с заявками клиентов, полученные через сайт. Нe холодные звонки!консультирование по продуктуобработка возражений и пример заказов от клиентов,выполнение установленного плана продажТребования: грамотная русская речь, стрессоустойчивость;доброжелательностьответственностькоммуникабельность, умение расположить к себе клиентовактивная жизненная позицияумение работать в ...
Регламент работы в туристической компании
Добрый день. Можете ли отредактировать регламент работы и схему должностных обязанностей руководителей и отделений компании. Наработки есть, не хватает грамотного описания.
Заявки фрилансеров
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