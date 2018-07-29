Регламент работы в туристической компании

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Закрыт9 заявок198 просмотров

Добрый день. Можете ли отредактировать регламент работы и схему должностных обязанностей руководителей и отделений компании. Наработки есть, не хватает грамотного описания.

7 лет назад
guest_15343196951198
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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