Реклама услуги по удыленному открытию счета в банке Узбекистана

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Закрыт2 заявки214 просмотров

Суть в том чтоб бы помочь Россиянам открыть счет в банке для возможности пользоваться переводами и оплачивать услуги компаний который из за санкций не принимают платежи из России.

Сухие цифры не интересны, спрогназируйте стоимость лида,  готов ответить на любые вопросы.

3 года назад
vaarootman
Антон 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Камран
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
43 года
13 лет в сервисе
Была
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