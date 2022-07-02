Суть в том чтоб бы помочь Россиянам открыть счет в банке для возможности пользоваться переводами и оплачивать услуги компаний который из за санкций не принимают платежи из России.

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