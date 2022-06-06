Требуется специалист для холодного прозвона базы. Предоставим базу и скрипт опросника. Ожидаем конверсию не менее 10%. Оплата составит 200 рублей за звонок, в котором будет дан 1 утвердительный и 1 развернутый ответ на вопросы из скрипта. Звонки будут осуществляться через платформу Битрикс 24, учетная запись будет предоставлена.