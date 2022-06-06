Нужен специалист для продвижения сервиса спортивных трансляций в Европе. Задача заключается в поиске клиентов для подписки на трансляции через телеграм-канал. Предоставляется 20% вознаграждение от платежей клиента на протяжении всего срока его подписки. Знание английского обязательно. Работа включает привлечение клиентов и их поддержку.
Робити продажі в інтернеті.
Проконсультуйте та Порадьте як краще продавати товар (дитячі іграшки) в інтернеті?
Яка має бути стратегія та канал чи їх поєднання...
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