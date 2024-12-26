Sales в дизайн-студию

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Закрыт1 заявка4 просмотра

Мы ищем человека, который глубоко связан с креативными индустриями, имеет сильную сеть контактов в Азии и Европе и готов развиваться с нашей дизайн-студией. Мы предлагаем возможность работать над интересными проектами в команде, ценящей эмпатию и креативность. Удаленная работа возможна.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад