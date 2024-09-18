Сбор клиентской базы и лидогенерация

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка26 просмотров

Требуется собрать базу и настроить лидогенерацию заявок на ремонт под ключ квартир тех клиентов, которым прямо сейчас выдают ключи в новостройках Москвы.

ЛидогенерацияСбор данных
5 месяцев назад
guest_1727955078643
7 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад

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