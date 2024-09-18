Сбор клиентской базы и лидогенерация

Ищутся специалисты для консультаций по телефонным продажам в массажном салоне. Требуется прослушивание звонков администраторов, оценка их работы и обучение навыкам продаж. Все коммуникации будут проходить в Telegram, допускается запись аудио и видео. Укажите стоимость работы по часам или за консультации.