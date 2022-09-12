Сделать 3000 звонков по нашей базе

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Закрыт11 заявок374 просмотра

Необходимо сделать 3000 звонков по нашей базе. Тематика - продажа электронных сигарет оптом. Обзвон только по целевой базе (магазины электронных сигарет). Продукт очень хорошо идет, реакция почти всегда позитивная. По большей части это не продажи, а информирование. Скрипт есть. Телефонию оплачиваем мы. Также готовы платить бонус 5-10% с каждой продажи. Конверсия в среднем 3% от холодных звонков. Чек - 20-30 тыс.

Пишите свои расценки исходя из стоимости одного звонка (и, учитывая объём заказа).

3 года назад
jokolomiec
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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5 дней назад
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3 года назад

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