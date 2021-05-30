Сделать продажи онлайн курсов для детей по химии и физике

Задача

Добрый день! Мы молодая и очень перспективная школа MagicSchool. Мы уже подготовили курсы "Познавательная наука", в которой рассказываем о химии и физике в легкой и доступной форме. Мы показываем детям, что химия и физика - это не сложно, а очень даже интересно. Мы подготовили 11 уроков по цене 790р за весь курс из 11 уроков. Наши уроки находятся на площадке Геткурса. Мы готовы предложить вам на старте 15% от всех продаж, с последующем увеличением процентной ставки. Ваш доход зависит только от вас. Сейчас мы готовим курсы по рисованию и рукоделию для наших самых юных учеников. Так же мы предлагаем бонусы за продажи, за каждую сотую продажу вас ждет плюс 1% со всех продаж, таким образом, вы можете получать до 20%. Мы работаем в долгосрочном периоде, идей очень много, которые мы реализовываем уже сейчас.Обязательные требования-Создать правильную воронку продаж-В краткосрочном периоде выйти на 100 продаж в первом месяце-Дойти до 500 продаж в месяц в максимально короткий срок-Продавать можете где угодно, как угодно, кому угодно, от вас требуется только показатели-Первые 3 дня испытательного срока - по исходу которых мы выберем одного, а возможно двух, лучших, кто сделает максимальное количество продаж. Оплата по факту продажи. Можем согласовывать - либо сразу на руки по факту каждой продажи, либо 2 раза в месяц общей суммой.