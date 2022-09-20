Требуется разработка скриптов продаж для финансовых услуг в сфере залоговых займов. Необходимы сценарии для работы с теплыми и холодными клиентами, а также рекомендации для улучшения работы отдела продаж. Опыт в написании скриптов для финансовой сферы, особенно в займовой нише, будет преимуществом.