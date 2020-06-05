ТЗ:

1. Сделать рассылку по холодной базе на 22033 e-mail-а (формат: http://prntscr.com/su6c3n), можно разбить на две, если есть какие-то риски попадения в спам или ограничения.

2. Текст рассылки, e-mail для обратной связи, ссылка на базу из ~20 тыс. компаний: https://docs.google.com/document/d/1BVIcYr_5fO0Z_GiQpVbsUrN1IjPt8C2eeYDvLsYgc5I/edit?usp=sharing. Если нужны еще варианты для рандомизации - предоставим.

3. Дизайн письма не нужен! Простой текст отправляем.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И СРОКИ:

1. Наш рассыльщик заболел, поэтому ищем нового, делал за 500 р. + % с продаж за рассылку на 10000 мэйлов, уходила за 2 ч., открываемость была свыше 20%. Т.е. мы в курсе процедуры и цен, поэтому предложения свыше 2000 рублей за всю рассылку - не присылать, мы знаем, что это программная работа на 1 - 2 ч., если вы этого не знаете, не умеете, делаете вручную - не откликайтесь.

2. Работа только по БС, сделку заключаем сегодня (максимум завтра утром), вношу резервирование средств. 2 дня выделяется на рассылку (1 - подготовка, если она вам нужна, второй - рассылка), 3 дня на проверку результата (если не будет как минимум 3 продаж (а они будут, если вы свою работу выполните качественно), работа не оплачивается вообще). Предложение у нас очень выгодное, текст короткий, не спамный, одна ссылка на анкету + номер телефона для связи, ценник очень низкий, оплата в кредит есть, так что всем доступно.

3. Рассылку надо запустить в пон. в 11 ч. по Москве.

Все отзывы проверяются, просьба без них не откликаться.

Очень ждем, спасибо!