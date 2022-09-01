Шукаємо менеджера з продажу для віддаленої роботи в онлайн-чатах. Вимоги: наявність ПК, стабільний інтернет, висока швидкість друку. Пропонуємо гнучкий % з продажу, регулярні бонуси, навчання від кращих спеціалістів та підтримку керівництва. Можливість кар'єрного зростання для результативних співробітників. Графік: понеділок-субота з 5.00 до 14.00.
Сделать табличку у EXCEL
Добрый день.
Требуется сделать табличку в EXCEL для ведения и понимания рекламных расходов в интернет-магазине.
Фильтр по рекламным каналам: Facebook, Instagram, Google Ads.
Что хотим получить?
1 Табличка - расходы по Facebook / Instagram. У каждой кампании свои показатели (измерять эффективность - количество кликов, показов, вовлечений и стоимость ). - заносить будем данные из рекламного кабинета FB.
2. Табличка - расходы по Google. Ключевые слова. Эффективные объявления. Количество кликов. Тип рекламной кампании (директ или ремаркетинг), баннерная или слова. Цена клика.
3. Табличка - сводная табличка по месяцу:
- итого трафик в месяц из Facebook
- итого трафик в месяц из Instagram
- итого трафик в месяц из Google
- итого трафик в месяц из Yandex
- итого расходы в месяц на рекламу
- итого средний клик (все каналы).
- итого количество звонков (средняя стоимость звонка).
- итого количество заказов + средняя стоимость 1 заказа.
- итого выручка.
- итого чистая прибыль (доход - расход)
- процент на маркетинг от оборота.
- процент на маркетинг от прибыли.
Заявки фрилансеров
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