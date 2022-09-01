Сделать табличку у EXCEL

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт7 заявок424 просмотра

Добрый день. 

Требуется сделать табличку в EXCEL для ведения и понимания рекламных расходов в интернет-магазине. 

Фильтр по рекламным каналам: Facebook, Instagram, Google Ads.

Что хотим получить?

1 Табличка - расходы по Facebook / Instagram. У каждой кампании свои показатели (измерять эффективность - количество кликов, показов, вовлечений и стоимость ). - заносить будем данные из рекламного кабинета FB.

2. Табличка - расходы по Google. Ключевые слова. Эффективные объявления. Количество кликов. Тип рекламной кампании (директ или ремаркетинг), баннерная или слова. Цена клика.

3. Табличка - сводная табличка по месяцу:

- итого трафик в месяц из Facebook

- итого трафик в месяц из Instagram

- итого трафик в месяц из Google

- итого трафик в месяц из Yandex

- итого расходы в месяц на рекламу

- итого средний клик (все каналы).

- итого количество звонков (средняя стоимость звонка).

- итого количество заказов + средняя стоимость 1 заказа.

- итого выручка.

- итого чистая прибыль (доход - расход)

- процент на маркетинг от оборота.

- процент на маркетинг от прибыли.

Google Ads
3 года назад
denisftomov
Денис 
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