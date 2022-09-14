Необходимо написать скрипты продаж со всеми сценариями разговоров.

Отрасль: займы под залог авто и птс.

- Теплые клиенты – входящий трафик на телефоне

- Теплые клиенты – исходящий трафик по заявкам на сайте

- Холодные клиенты – исходящий трафик по базе (они совсем-совсем холодные) - их меньше всего.

Помимо скрипта необходимо все, что может улучшить работу с клиентом в отделе продаж.

Желателен опыт работы по написанию скриптов именно для фин. сферы услуг, в идеале прямо в займовой нише.