Скрипт, сценарий продажи по телефону для кадрового агентства

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Закрыт4 заявки443 просмотра

Добрый день.

Нужен скрипт продаж по телефону услуг кадрового агентства.

Куплю готовые тексты если есть

8 лет назад
twitt322
Сергей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров