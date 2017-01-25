СУТЬ РАБОТЫ Есть поток входящих заявок: 10 – 30 в день. Нужно его регулярно обзванивать, вести диалог с потенциальными клиентами и доводить заинтересованных до оплаты. Сфера очень интересная – продажа франшизы. ...
Скрипт, сценарий продажи по телефону для кадрового агентства
Добрый день.
Нужен скрипт продаж по телефону услуг кадрового агентства.
Куплю готовые тексты если есть
Заявки фрилансеров
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