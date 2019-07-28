Нужно найти покупателя на биржу криптовалют. Ссылку на биржу скину в личку!
Собрать базу и выполнить обзвон, прямые продажи
Требуется продвижение готового УТП с крупным средним чеком (от 1000$) направление строительное
Сбор базы потенциальных клиентов
Холодный прозвон с проработкой скриптов
У нас есть готовые предложения для клиентов с понятной ценой и высоким чеком от 1000 у.е.
Цель - представить предложение, обработать возражения, разогреть к сделке пошагово
Есть наработки воронок и скриптов, оферов и заголовков, фото-, видео- материал
С Уважением, Дмитрий Эдвардович
ландшафтное предприятие "ВАШ ОАЗИС"
г. Мелитополь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Продажи и лиды5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1200
Распродать остатки автохимии и автокосметики известного бренда по цене ниже рынка на 30-35% . Продукции на 1 200 000 – 1 300 000 рублей. Опыт в удалённых продажах желателен.Продажи и лиды7 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Мы продаем билеты на "Вечер знакомств в Одессе", вот посадочная страница нашего мероприятия: http://www.zhelvetro.com.ua/ Нам нужен менеджер по продажам со своей телефонией и иметь возможность записи звонков. Загрузка не ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $1400
Необходимо реализовать остатки дизельного топлива компании (ДТ) в размере 58 тонн по рыночной цене. Все документы есть. Всё по белому.Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Полная настройка амосрм и внедрение для небольшого инет магазина. Интеграция с телефонией, автоматизация сбора заявок, подключение месседжеров, Интегрируйте сайта с CRM, Интеграция с мойсклад, смс- и email-рассылок, интеграция с системами аналитики, настройка воронок продаж и ...Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Получи деньги на карту за звонок. Мы - маркетинговое агентство. Наша цель - проверка жк на компетентность оказываемых услуг сотрудниками. ЧТо нужно? -позвонить в жк и оценить качество оказанной ...Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! В ответе укажите антибот: ИР24 Необходимы лиды для digital-агентства по направлениям: контекстная реклама, SMM-продвижение, дизайн,сайты под ключ. Источник лида может быть любой, все необходимые сведения предоставим. Оплата за лид после проверки ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт6 лет назад
ШАХМАТНАЯ ОБУЧАЛКА Сколько может быть скачиваний, сколько готовы и готовы ли в принципе платить, если бесплатно , то сколько скачиваний может быть. Вобщем всё примерно. Но чтобы я понял, как считали.Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо ответить на 10 писем с иностранными клиентами тематика b2b продажи Общение на английском языке. Какие-то специфических знаний не требутеся.Продажи и лиды11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек с приятным голосом, чтобы прозвонить базу клиентов и напомнить о событии. Не продажа. Прозвон теплой базы с целью напомнить о событии, на которое человек зарегистрировался. Подходит для студентов, без опыта. ...Продажи и лиды20 заявокЗакрыт6 лет назад