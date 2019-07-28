Собрать базу и выполнить обзвон, прямые продажи

Требуется продвижение готового УТП с крупным средним чеком (от 1000$) направление строительное

Сбор базы потенциальных клиентов

Холодный прозвон с проработкой скриптов

У нас есть готовые предложения для клиентов с понятной ценой и высоким чеком от 1000 у.е.

Цель - представить предложение, обработать возражения, разогреть к сделке пошагово

Есть наработки воронок и скриптов, оферов и заголовков, фото-, видео- материал

С Уважением, Дмитрий Эдвардович

ландшафтное предприятие "ВАШ ОАЗИС"

г. Мелитополь