Здравствуйте. Работаю в Битрикс24, Колтач. Необходима настройка сквозной аналитики, отображение источников в Б24 (видимо через UTM-метки), сбор всех чатов в Б24, ведение диалога клиентом в любом мессенджере через чат в Б24.
Сопровождение Б24
Решение периодических задач по Б24.
Заявки фрилансеров
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