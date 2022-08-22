Залучення замовлень на фріланс-платформах для розробників: пошук проектів, подача заявок з аргументацією та комунікація з розробниками. Виконання KPI, ставка + % від замовлень.
Создание бота тг
Нужен личный бот.
Для продажи таваров важно:
Админка+
Рассылка+ Управление всем
+ Вазможно сервер
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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