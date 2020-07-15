Создание скриптов продаж для производственной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт5 заявок516 просмотров

Нужно составить скрипты для отдела продаж (производство металлочерепицы, профнастила и изделий из тонколистовой стали).

Клиенты – опт и розница.

Если заказ интересен, в заявке укажите:

  • опыт работы в написании скриптов продаж
  • успешные выполненные проекты
  • ориентировочную стоимость работы
  • срок выполнения
5 лет назад
igor_ko
Игорь 
45 лет
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Был
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