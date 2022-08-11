Требуется обзвон базы из 1300 человек с предложением о сотрудничестве. Работа осуществляется через нашу телефонию и битрикс. Скрипт будет предоставлен. Обзвон не связан с холодными продажами, обратная связь положительная. Ожидается выполнение работы с использованием автоматизированной системы для отправки писем и смс.