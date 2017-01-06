Тайный покупатель для проверки автосалона (Йошкар-Ола)

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Необходимо проверить автосалон. По легенде Вы планируете купить авто. 

Проверку необходимо совершить в будни с 10 до 18.

Проверка состоит из:

1) звонка (уточнить, работает ли ДЦ, верный ли адрес)

2) посещения салона

3) заполнения анкеты

Необходимо вести аудиозапись визита на диктофон (можно на телефон), пробыть в ДЦ минимум 20 минут.

Требования:

1) возраст от 25 лет (лучше выглядеть постарше)

2) наличие действующего водительского удостоверения (возможно, в автосалоне Вам предложат тест-драйв)

3) только мужчинам

Оплата - 800 руб. Денежные средства переведем в конце февраля - начале марта.

8 лет назад
guest_14845808488628
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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