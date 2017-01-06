Разыскивается жизнерадостный помощник лидогенератора, который будет много и быстро набирать на клавиатуре, иметь терпение и усидчивость, работая с большими списками, а также быть внимательным и кропотливым, ничего не пропускать. Обязанности: ...
Тайный покупатель для проверки автосалона (Йошкар-Ола)
Необходимо проверить автосалон. По легенде Вы планируете купить авто.
Проверку необходимо совершить в будни с 10 до 18.
Проверка состоит из:
1) звонка (уточнить, работает ли ДЦ, верный ли адрес)
2) посещения салона
3) заполнения анкеты
Необходимо вести аудиозапись визита на диктофон (можно на телефон), пробыть в ДЦ минимум 20 минут.
Требования:
1) возраст от 25 лет (лучше выглядеть постарше)
2) наличие действующего водительского удостоверения (возможно, в автосалоне Вам предложат тест-драйв)
3) только мужчинам
Оплата - 800 руб. Денежные средства переведем в конце февраля - начале марта.
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