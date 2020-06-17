Нужен человек, который имел (или имеет) опыт работы с крупными представителями сельского хозяйства. В первую очередь - животноводами. Вы должны также быть в состоянии договориться с ними о встрече. Предмет работы очень специфичен, потому ...
Телемаркетинг/обдзвін потенційних клієнтів
Обдзвін потенційних клієнтів по готовій базі номерів. Потрібно пропонувати послуги по створенню сайтів. Оплата 1000 грн. за кожен проданий сайт. Проданий сайт вважається після здійснення оплати покупцем. Готові до діалогу та обговорення деталей співпраці та оплати.
Заявки фрилансеров
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