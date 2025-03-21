ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ!

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт1 заявка6 просмотров

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ! Що потрібно робити? • Активно шукати клієнтів • Вести переговори та презентувати наші послуги • Підписувати договори про співпрацю Що з оплатою?Ставка 6000 грн (за виконання плану: мінімум 3 успішні угоди) • % від продажів (KPI)Графік роботи: • Вільний, можна працювати віддалено Що важливо? • Ти амбіційний, комунікабельний і вмієш переконувати • Готовий до нових викликів та хочеш добре заробляти Як податися? Напиши в Telegram: @merunko з кодовою фразою “Я успішний менеджер з продажу от Елизаветы!» Долучайся до нашої команди та рости разом із нами!

Telegram
месяц назад
Elizabeth1507
Елизавета 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад

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