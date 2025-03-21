Компанія 'Marina Electro Cars' шукає менеджера з продажу авто з досвідом. Основний напрямок - авто з Китаю, Європи та електромобілі. Вимоги: досвід роботи в продажах, знання етапів продажів, технічних характеристик авто, впевнений користувач Excel та Word. Обов'язки включають консультації клієнтів, ведення переговорів, підготовка договорів та аналіз бази клієнтів. Оплата 20.000-30.000 грн + 100-200$ за кожен проданий автомобіль.
ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ!
ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ! Що потрібно робити? • Активно шукати клієнтів • Вести переговори та презентувати наші послуги • Підписувати договори про співпрацю Що з оплатою? • Ставка 6000 грн (за виконання плану: мінімум 3 успішні угоди) • % від продажів (KPI)Графік роботи: • Вільний, можна працювати віддалено Що важливо? • Ти амбіційний, комунікабельний і вмієш переконувати • Готовий до нових викликів та хочеш добре заробляти Як податися? Напиши в Telegram: @merunko з кодовою фразою “Я успішний менеджер з продажу от Елизаветы!» Долучайся до нашої команди та рости разом із нами!
Заявки фрилансеров
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