ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ! Що потрібно робити? • Активно шукати клієнтів • Вести переговори та презентувати наші послуги • Підписувати договори про співпрацю Що з оплатою? • Ставка 6000 грн (за виконання плану: мінімум 3 успішні угоди) • % від продажів (KPI)Графік роботи: • Вільний, можна працювати віддалено Що важливо? • Ти амбіційний, комунікабельний і вмієш переконувати • Готовий до нових викликів та хочеш добре заробляти Як податися? Напиши в Telegram: @merunko з кодовою фразою “Я успішний менеджер з продажу от Елизаветы!» Долучайся до нашої команди та рости разом із нами!