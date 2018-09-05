Проведение анкетирования целевой аудитории в г. Киеве: - женщины от 36 до 52 лет, на себе испытавшие/или до сих пор не имеющие возможности вылечить диагноз "бесплодие", имеющие детей благодаря ЭКО, или не ...
Требуется холодная обзвонка - недорого
Требуется обзвонить список потенциальных клиентов в холодную. Список предоставляем.
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