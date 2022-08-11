Требуется разработка личного бота для Telegram, который будет использоваться для продаж товаров. Необходимы функции админки, возможности рассылки и управления всеми процессами. Возможна работа с сервером для улучшения функциональности бота.
Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок
Доброго времени суток.
Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок (лидген, контекстная реклама, интернет маркетинг). Наличие своих фриланс аккаунтов обязательно.
Просьба в предложении прикреплять информацию о своем опыте.
Хорошего дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $9Продажи и лиды1 исполнительЗакрыт3 года назад
Залучення замовлень на фріланс-платформах для розробників: пошук проектів, подача заявок з аргументацією та комунікація з розробниками. Виконання KPI, ставка + % від замовлень.Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем менеджера по продажам для интернет-магазина после открытия нового филиала. Работа удаленная, возможен без опыта. Заработная плата выплачивается раз в неделю. Участие только для граждан РФ.Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 3-4 скрипта в HyperScript, используя тексты, предоставленные в Гугл Таблицах. Скрипты должны быть направлены на продажи и генерацию лидов.Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для организации ICO-продажи токенов. Задачи включают: листинг проекта на 3-4 информационных сервисах, настройка ICO-платформы, рассылка инвесторам, создание клиентской базы в соцсети, получение токенов и выполнение плановой ICO. Ожидается также отправка оплаченных токенов инвесторам.Продажи и лидынет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для обработки входящих англоязычных заявок и продаж IT проектов. Необходимо общее понимание веб-дизайна, игр, готовность работать в разных часовых поясах и знание английского. Работа через трекер HUBSTAFF. Укажите желаемую ставку, часовой пояс и время нахождения за компьютером.Продажи и лиды36 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются специалисты или команда для лидогенерации через холодные e-mail рассылки. Задачи включают поиск клиентов, создание базы целевой аудитории, формирование цепочек писем и рассылку предложений. Работа на рынках США, Европы, Ближнего Востока и Африки.Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста для холодного прозвона. Предоставляем базу и скрипт-опросник. Оплата составляет 200 рублей за звонок с 2 утвердительными ответами. Обзвон будет осуществляться через платформу Битрикс 24, учетная запись будет предоставлена.Продажи и лиды8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим курс Олега Торбосова на тему написания регламентов, передачи опыта сотрудникам и накопления знаний в компании. Ищем информацию о доступных курсах.Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется обзвон базы из 1300 человек с предложением о сотрудничестве. Работа осуществляется через нашу телефонию и битрикс. Скрипт будет предоставлен. Обзвон не связан с холодными продажами, обратная связь положительная. Ожидается выполнение работы с использованием автоматизированной системы для отправки писем и смс.Продажи и лиды8 заявокЗакрыт3 года назад