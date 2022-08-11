Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрытнет заявок312 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется менеджер по продажам для генерации 30 заявок (лидген, контекстная реклама, интернет маркетинг). Наличие своих фриланс аккаунтов обязательно.

Просьба в предложении прикреплять информацию о своем опыте.

Хорошего дня.

3 года назад
johnalexeev
Евгений 
32 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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