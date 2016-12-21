Необходимо продать 918 м2 коммерческого ковролина Balta Mustang Бордо 180. Коллекция Mustang бельгийского производителя BALTA обладает прекрасными показателями веса ворса (650г/м2) и, как следствие, высокой износостойкостью, хорошим классом комфортности, что является хорошимипоказателями для гостиничного, офисного и других ...
Требуется обзвон по клиентской базе
Требуется обзвонить клиентскую базу, с целью найти заинтересованного клиента для услуги. Коммуникационные навыки, техническая возможность звонить. Регион обзвона – Москва. От вас стоимость и условия сотрудничества. Спасибо.
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