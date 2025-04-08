Трейдер-стажер

О компании:

Мы — команда профессиональных трейдеров, предлагающая уникальную возможность для тех, кто хочет начать карьеру в мире финансов. Мы ищем амбициозных и целеустремленных людей, готовых обучаться и развиваться в сфере трейдинга.

Обязанности:

Участие в обучающих программах по трейдингу под руководством опытных наставников.

Анализ финансовых рынков и изучение торговых стратегий.

Применение полученных знаний на практике.

Ведение отчетности по результатам торговли и анализ собственных ошибок.

Требования:

Желание учиться и развиваться в сфере трейдинга.

Базовые знания финансовых рынков будут преимуществом, но не обязательны.

Ответственность, внимательность к деталям и способность работать в команде.

Готовность к обучению и самосовершенствованию.

Мы предлагаем: