Трейдер-стажер

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Открыт6 заявок28 просмотров

Трейдер-стажер

О компании:
Мы — команда профессиональных трейдеров, предлагающая уникальную возможность для тех, кто хочет начать карьеру в мире финансов. Мы ищем амбициозных и целеустремленных людей, готовых обучаться и развиваться в сфере трейдинга.

Обязанности:

  • Участие в обучающих программах по трейдингу под руководством опытных наставников.

  • Анализ финансовых рынков и изучение торговых стратегий.

  • Применение полученных знаний на практике.

  • Ведение отчетности по результатам торговли и анализ собственных ошибок.

Требования:

  • Желание учиться и развиваться в сфере трейдинга.

  • Базовые знания финансовых рынков будут преимуществом, но не обязательны.

  • Ответственность, внимательность к деталям и способность работать в команде.

  • Готовность к обучению и самосовершенствованию.

Мы предлагаем:

  • Бесплатное обучение от профессиональных трейдеров с многолетним опытом.

  • Гибкий график работы, позволяющий совмещать обучение с другими делами.

  • Возможность удаленной работы из любого места.

  • Поддержка опытных специалистов и дружный коллектив.
    Связь по поводу собеседования
    Hr manager Margarita

Web3
25 дней назад
Фаида
 
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