Добрый день. Нужно прозвонить частные детские сады для выявления интереса к разработке ил переделки сайта. Скрипт очень своеобразный и достаточно сильно ципляет по этому мой личный прозвон увенчался 3я договорами за 1 ...
Удаленная проектная работа (обзвон)
Задача:
1. Найти в интернете контакты компаний (список предоставим)
2. Выяснить, кто занимается закупкой
3. Рассказать о нашей компании
4. Узнать что и в каком количестве закупают
5. Взять номер телефона и адрес е-майл
6. Договорится о повторном звонке специалиста.
Оплата по результатам выполненных задач.
Оплата только безопасной сделкой.
Пишите цену и сроки готовности приступить к работе.
Наш сайт www.trueform.ru
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