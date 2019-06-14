Удаленная проектная работа (обзвон)

  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрытнет заявок114 просмотров

Задача:

1.      Найти в интернете контакты компаний (список предоставим)

2.      Выяснить, кто занимается закупкой

3.      Рассказать о нашей компании

4.      Узнать что и в каком количестве закупают

5.      Взять номер телефона и адрес е-майл

6.      Договорится о повторном звонке специалиста.

Оплата по результатам выполненных задач.

Оплата только безопасной сделкой.

Пишите цену и сроки готовности приступить к работе.

 

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6 лет назад
trueform
Алена 
43 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров