Услуги по лидогенерации

Здравствуйте! В ответе укажите антибот: ИР24

Необходимы лиды для digital-агентства по направлениям: контекстная реклама, SMM-продвижение, дизайн,сайты под ключ. Источник лида может быть любой, все необходимые сведения предоставим. Оплата за лид после проверки и заключения договора.

Немного о нас:

• Работаем в сфере маркетинга с 2015 года;

• Регулярная отчётность и прозрачность процессов. Работаем по договору на основе технического задания или брифа;

• Уникальный подход к каждому бизнесу c анализом конкурентов и целевой аудитории.

Просьба не предлагать ведение рекламных кампаний, интересуют только целевые обращения.

Прайс вышлем исполнителю. В ответе на задание укажите вашу примерную стоимость за лид.