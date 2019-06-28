ШАХМАТНАЯ ОБУЧАЛКА Сколько может быть скачиваний, сколько готовы и готовы ли в принципе платить, если бесплатно , то сколько скачиваний может быть. Вобщем всё примерно. Но чтобы я понял, как считали.
Услуги по лидогенерации
Здравствуйте! В ответе укажите антибот: ИР24
Необходимы лиды для digital-агентства по направлениям: контекстная реклама, SMM-продвижение, дизайн,сайты под ключ. Источник лида может быть любой, все необходимые сведения предоставим. Оплата за лид после проверки и заключения договора.
Немного о нас:
• Работаем в сфере маркетинга с 2015 года;
• Регулярная отчётность и прозрачность процессов. Работаем по договору на основе технического задания или брифа;
• Уникальный подход к каждому бизнесу c анализом конкурентов и целевой аудитории.
Просьба не предлагать ведение рекламных кампаний, интересуют только целевые обращения.
Прайс вышлем исполнителю. В ответе на задание укажите вашу примерную стоимость за лид.
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