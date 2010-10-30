Нужно сделать проект для жилого дома

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт8 заявок164 просмотра

Размер; 12 на 10 примерно

Уровень: цоколь, первый этаж, мансарда

Кол-во проживающих: муж и жена, мать мужа, 3 сына, 1 дочь.

Дайте мне сколько будте стоит, и что будет в результате.

нужны ещё строительные чертежи

--это зависит от вашей цены.

14 лет назад
almacom
47 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн конструкции малогабаритного бурового станка

    $250

    Нужен новый дизайн малогабаритного бурового станка. Мы производим малогабаритные буровые установки, данные установки имеют типовую конструкцию имеющую много общего с изделиями других производителей (см приложение) Новый дизайн может как немного так и кардинально ...

    Промышленный дизайн1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка в Autocad чертежей изделий

    $30

    Требуется разработка чертежей в Autocad (не сложные) с полным подсчетом требуемых материалов (смета). Суть : есть фото продукции нужно разложить ее по частям в чертежах и составить смету на материал для производства продукции.

    AutoCAD
    Промышленный дизайн5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект в Solidworks

    Требуется нарисовать модель и сделать расчеты этой модели в Solidworks. Объект представляет собой две трубы, одна вставлена в другую и три подшипника. Смотрите эскиз. Цена договорная, жду Ваших предложений.

    SolidWorks
    Промышленный дизайн6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн торгового островка

    $70

    Необходимо сделать дизайн торгового островка. Такие как стоят в торговых центрах. Один сделали, но в ТЦ он не прошёл! Они сказали что им нужно что то стильное и более современное.(он в первом архиве) ...

    Промышленный дизайн6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фото в чертеж по образцу

    Есть образец - в приложении. Там схематически изображен муз. инструмент в трех проекциях и на каждой проекции отмечены ключевые размеры. Нужно сделать аналогично, только для другого инструмента, фото которого я предоставлю в таких же ...

    Промышленный дизайн1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Визуализация фонтана

    Имеется фонтан, необходимо представить как он будет выглядеть после реконструкции. Материал по фонтану, виды форсунок в pdf файле. В файле xls три варианта. Их нужно все оценить. Фонтан нужен с ...

    Промышленный дизайн2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести рисунок в чертеж

    Есть небольшой рисунок в двух проекциях с размерами, который нужно перевести в чертеж: AutoCad, Компасс. Рисунок и доп.материалы смотрите во вложении. Преимущество качественному исполнению и наименьшей цене:) ...

    AutoCAD
    Промышленный дизайн1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Полноразмерный чертеж из рисунка

    Есть изображение с указанием основных размеров и выдержанными пропорциями. Превью приложено к проекту. Необходимо создать из него полноразмерный чертеж (А0) для вывода на печать. Автокад или Компас, это значения не имеет. Предпочтение наименьшей цене.

    AutoCAD
    Промышленный дизайн1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать в autocad

    $15

    Есть проект в автокаде. Нужно дорисовать туда воздухасети и внутренние блоки кондиционеров. как их нарисовать - пришлю картинку. нужно сделать сейчас!

    AutoCAD
    Промышленный дизайн1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад