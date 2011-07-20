Отрисовать дизайн стенда по образцу

Есть исходные 3D-файлы типовых, промышленных зданий (склады). Требуется создать презентацию (набор графических файлов) девелоперского проекта. Объем и формат проекта - мастер-план развития территории, стиль оформления SketchUp+Photoshopb или Piranezi. Ожидаю от исполнителя уверенное использование Piranezi, SketchUp, 3D и Photoshop. Количество ...
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Нужно отрисовать дизайн стендов по образцу отсюда _http://lozar.kiev.ua/promostoiki/stoly.php
Три вида - спереди, сбоку, сзади. Стенды почти все типовые.
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