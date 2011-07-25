Есть чертеж дома в AutoCad (2 этажа) нужно зеркально отразить и перенести 2 стены. Нужно сделать за сегодня. Заявки только сюда в аську, скайп и почту не писать. Срочно!
Промдизайн ретрофутур
Ищутся люди способные рисовать в стиле ретрофутурищма, стимпанка. Работа связана с разработкой новых предметов/вещей для виртуального игрового мира. Только профи или фанатам такого рода вещей.
Заявки фрилансеров
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