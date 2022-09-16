2д игра выше среднего уровня. Курсовой проект. Для

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт10 заявок358 просмотров

Необходимо сделать игру выше среднего уровня(не слишком масштабную и не слишком легкую, защита для троих). Игра нужна для защиты практики, можно сказать небольшая курсовая. Вы можете предложить тематику игры или предложить уже готовый вариант, но с условием что код игры нигде не был опубликован, не взят с GitHub и игра не сделана в точности по видео с YouTube !

Так же желательно чтобы код был ясным, так как после нам нужно будет делать записку.

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