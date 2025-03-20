Требуется Unity разработчик для мультиплеерной части MMO. Необходим опыт от 3 лет, знание алгоритмов работы с авторитарным сервером и решение проблем с синхронизацией. Работа включает взаимодействие с техдиром и серверными разработчиками, а также оптимизацию трафика.
Аддон для гарисс мода
Мне нужно сделать аддон который позволяет открывать двери на лкм (Левая кнопка мыши). Цена:по договорености.
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