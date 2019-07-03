Задача: Реализовать кросплатформенное приложение с AR (приложение без интерфейса, сразу запускается AR). При наведении на объект с заранее заданными параметрами, на поверхности объекта происходит анимация. Анимация реагирует на действия пользователя в соответствии с заданными ...
Анімація на базі jawascript
Доброго дня, потрібно збирати просту анімацію (на 2-3 кнопки для телефонів на базі андроїд) на основі jawascript html.
сама анімація буде зроблена в adobe animate. Тобто потрібно прописувати кнопки дій відносно сценарію.Взагалом буде 2 -3 анімації в тиждень. Прикріпляю зразок одної такої вже готової. Чи зможете виконувати роботу такого характеру?
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