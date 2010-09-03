Добавление баннинга для выделенного сервера ПК игры Call of Juarez: Bound in Blood.

Имеется выделенный сервер со всеми файлами - скачать все файлы для dedicated server можно тут - http://www.cojmodding.com/?id=tools

Сервер достаточно топорный из-за того что нельзя вводить важные команды, например, /ban user_name

Команды вводятся либо в чате игры либо в самой консоле сервера через слэш, например, /kick user_name

При подключении игроков к серверу не отображается их IP адресс в консоле, только имена и ID.

Так что нужно добавить banning команду и отображение IP.

А так же добавление дополнительных функций приветствуется по возможности.