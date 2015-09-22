Доделать компоненты игры

Сделать игру нарды. Дизайн и анимация есть! Сделать на C#. В дальнейшем перенести на C+. Срок 3 недели! Оплата по факту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас: игра в стадии рабочего прототипа.
Игровой процесс работает, игрокам начисляются очки, растут уровни, получаются награды.
Общая информация по игре: https://docs.google.com/document/d/1IAcD6ZsPf0HvDQT4BKSkBij1mSut3CMbIIfxSIX9N6s/edit#heading=h.w25qmy1712c6
Прототипы интерфейсов игры: https://drive.google.com/drive/folders/0B10-_EBN_sG8fjRRekNXUUF1VGZSZWlnX2VpNUhRRGRPZ1lLUlItRzRaNEd6bEdFQUk1TEk
Необходимо доделать к игре дополнительные части:
- "зал развития" игрока с его достижениями и рекордами;
- "зал славы", где ведутся рекорды игроков и клубов;
- "клубную площадь", где игроки могут создавать клубы, присоединяться в них и управлять своими клубами и приглашениями в клубы;
- "зал фантазий", где игроки могут составлять колоды из своих карт, выбирать фишки, которыми играют, покупать шкатулки и крафтить карты;
Сейчас необходимая разработка разделена на такие задачи:
1. Система достижений и наград http://joxi.ru/YmEn3o0S4dVL26
2. Сделать возможность привязывать свои социальные сети к одному аккаунту http://joxi.ru/D2PDdo0fDQEx23
3. Сделать систему рекордов http://joxi.ru/vAW3OopCvpzeAW
4. Покупка и открытие шкатулок http://joxi.ru/Dr86P7OuGx9Z26
5. Слияние карт (крафт) http://joxi.ru/E2pdpx9hn5DX2Y
6. Сделать возможность создания, редактирования и удаления колод http://joxi.ru/krDORo0uPQqXAp
7. Фишки http://joxi.ru/Y2LXQoEukyzP26
8. Сделать возможность игрокам объединяться в клубы http://joxi.ru/4AkplR9SPWDPrq
9. Сделать в чате комнаты и возможность выбирать от кого не получать сообщения http://joxi.ru/L210GOds75pOmX
10. Сделать обучение http://joxi.ru/MAj1Ba9S6nJ32e
Сервер игры на nodejs. Использованы модули:
"agenda": "0.7.x",
"async": "0.9.x",
"dustjs-linkedin": "2.x.x",
"express": "4.9.x",
"mongoose": "4.0.x",
"ng-admin": "0.7.x",
"passport": "0.3.x",
"socket.io": "1.3.x"
Тесты на mocha.
Весь написанный вами код нужно будет так же покрыть тестами.
Если есть какие-то вопросы по заданию - отвечу в комментариях.
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