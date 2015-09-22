Доделать компоненты игры

Разработка игрЗакрытнет заявок192 просмотра
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Сейчас: игра в стадии рабочего прототипа.

Игровой процесс работает, игрокам начисляются очки, растут уровни, получаются награды.

Общая информация по игре: https://docs.google.com/document/d/1IAcD6ZsPf0HvDQT4BKSkBij1mSut3CMbIIfxSIX9N6s/edit#heading=h.w25qmy1712c6

Прототипы интерфейсов игры: https://drive.google.com/drive/folders/0B10-_EBN_sG8fjRRekNXUUF1VGZSZWlnX2VpNUhRRGRPZ1lLUlItRzRaNEd6bEdFQUk1TEk

Необходимо доделать к игре дополнительные части:

- "зал развития" игрока с его достижениями и рекордами;

- "зал славы", где ведутся рекорды игроков и клубов;

- "клубную площадь", где игроки могут создавать клубы, присоединяться в них и управлять своими клубами и приглашениями в клубы;

- "зал фантазий", где игроки могут составлять колоды из своих карт, выбирать фишки, которыми играют, покупать шкатулки и крафтить карты;

Сейчас необходимая разработка разделена на такие задачи:

1. Система достижений и наград   http://joxi.ru/YmEn3o0S4dVL26

2. Сделать возможность привязывать свои социальные сети к одному аккаунту   http://joxi.ru/D2PDdo0fDQEx23

3. Сделать систему рекордов   http://joxi.ru/vAW3OopCvpzeAW

4. Покупка и открытие шкатулок   http://joxi.ru/Dr86P7OuGx9Z26

5. Слияние карт (крафт)   http://joxi.ru/E2pdpx9hn5DX2Y

6. Сделать возможность создания, редактирования и удаления колод   http://joxi.ru/krDORo0uPQqXAp

7. Фишки   http://joxi.ru/Y2LXQoEukyzP26

8. Сделать возможность игрокам объединяться в клубы   http://joxi.ru/4AkplR9SPWDPrq

9. Сделать в чате комнаты и возможность выбирать от кого не получать сообщения   http://joxi.ru/L210GOds75pOmX

10. Сделать обучение   http://joxi.ru/MAj1Ba9S6nJ32e

Сервер игры на nodejs. Использованы модули:

    "agenda": "0.7.x",

    "async": "0.9.x",

    "dustjs-linkedin": "2.x.x",

    "express": "4.9.x",

    "mongoose": "4.0.x",

    "ng-admin": "0.7.x",

    "passport": "0.3.x",

    "socket.io": "1.3.x"

Тесты на mocha.

Весь написанный вами код нужно будет так же покрыть тестами.

Если есть какие-то вопросы по заданию - отвечу в комментариях.

8 лет назад
Dmitry_Pogodaev
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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