Необходимо разработать 3D игру с использованием технологии WebGL в Unity. Важным этапом является выгрузка готовой игры на сервер. Подробное техническое задание доступно по ссылке.
Доработки игры на Unity
Доработки игры на Unity
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